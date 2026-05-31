La Liga Endesa afronta los momentos decisivos de su fase regular con la disputa de la jornada número 33 de la temporada 2025/2026. El calendario de la máxima competición del baloncesto español depara para este fin de semana el enfrentamiento entre el Barça y el Valencia Basket, una cita en la que ambas escuadras medirán sus fuerzas en la pista con importantes objetivos en juego de cara a la configuración de la clasificación definitiva antes de las eliminatorias por el título.

El choque entre el conjunto azulgrana y la plantilla valenciana se presenta como un duelo directo de alta trascendencia en el campeonato doméstico. El Barça afronta este compromiso inmerso de lleno en la disputa por ocupar las primeras plazas de la tabla clasificatoria, por lo que este enfrentamiento ante el cuadro taronja se perfila como un factor clave para el devenir de los próximos ‘playoffs’. El equipo barcelonista saltará a la pista después de haberse medido al MoraBanc Andorra en el marco de la jornada número 34 de la competición regular.

Por su parte, el Valencia Basket acudirá a la cita en la capital catalana tras haber afrontado un calendario reciente en el que se ha enfrentado al Casademont Zaragoza y al Dreamland Gran Canaria. La escuadra dirigida por el técnico Pedro Martínez llegó a este tramo del curso con una jornada menos disputada en su casillero debido al aplazamiento de su encuentro por la serie de Euroliga que jugaron contra el Panathinaikos. El club de la capital del Turia buscará sumar un resultado positivo en un escenario históricamente complejo para asegurar su mejor posición posible.

La entidad catalana ejercerá la condición de local en su feudo para recibir la visita de la expedición valencianista. El escenario designado oficialmente para albergar este choque de la jornada 33 es el Palau Blaugrana, ubicado en Barcelona, donde los aficionados e interesados en el baloncesto nacional podrán seguir las evoluciones de un partido determinante para la zona alta de la Liga Endesa.

Horario del Barça contra Valencia Basket: ¿Cuándo se juega el partido de la Liga Endesa?

El encuentro correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa entre el Barça y el Valencia Basket se disputará el próximo domingo, 31 de mayo de 2026. El pitido inicial de la contienda y el arranque del partido sobre el parqué del Palau Blaugrana están programados para las 19:00 horas, considerando el horario peninsular español.

Canales de televisión y dónde ver en directo online el Barça – Valencia Basket en España

Los seguidores de ambos clubes y el público general que deseen seguir el desarrollo del partido en directo dentro del territorio español disponen de opciones oficiales de retransmisión. El encuentro de baloncesto entre el Barça y el Valencia Basket se podrá ver y seguir en riguroso directo a través de la plataforma de televisión y streaming DAZN, operador encargado de ofrecer la señal televisiva del evento en España.