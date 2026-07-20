Sevilla — El panorama político andaluz termina de encajar sus piezas de cara a la nueva legislatura. El grupo popular del Parlamento de Andalucía ha definido formalmente a las figuras que ocuparán sus escaños por designación autonómica en el Senado. Entre los nombres elegidos destacan el veterano Javier Arenas, que repetirá en la Cámara Alta, junto a los exdiputados Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez, y el expresidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre.

A pesar de que los resultados electorales otorgaban originalmente cinco senadores al Partido Popular, las filas populares cederán uno de estos puestos a Vox, en cumplimiento directo del acuerdo de Gobierno alcanzado entre ambas formaciones en la comunidad.

Los nombres propios de la Cámara Alta

La representación andaluza en el Senado combinará experiencia en Madrid y caras nuevas que se estrenan en esta legislatura:

Javier Arenas: Actual secretario general y portavoz adjunto del grupo popular en el Senado, quien mantiene su continuidad como pieza clave en la estrategia nacional del partido.

Actual secretario general y portavoz adjunto del grupo popular en el Senado, quien mantiene su continuidad como pieza clave en la estrategia nacional del partido. Jesús Aguirre, Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez: Se estrenarán como senadores autonómicos. El movimiento de Aguirre es especialmente significativo, ya que abandona la Presidencia del Parlamento andaluz, cediendo el testigo a la actual vicepresidenta primera, Ana Mestre.

Por su parte, la plaza cedida a Vox permitirá la entrada en el Senado de la abogada María Auxiliadora Pastor (actual directora de la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla), quien se sumará al periodista Álvaro Zancajo —exdirector de informativos de Canal Sur y consejero de la RTVA— como los rostros de dicha formación en la Cámara Alta. Como contrapartida del pacto, Vox pasará a ocupar una Vicepresidencia en el Parlamento andaluz, que ostentará Beatriz Sánchez.

Pleno clave el próximo 23 de julio

La ratificación y nombramiento oficial de todos los senadores designados se llevará a cabo este jueves 23 de julio durante la sesión plenaria del Parlamento autonómico.

Sin embargo, la actividad parlamentaria del jueves no se limitará a los nombramientos institucionales. La jornada estará marcada por la comparecencia de Antonio Sanz, vicepresidente primero del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Sanz comparecerá ante la Cámara para rendir cuentas e informar detalladamente sobre el trágico incendio ocurrido la semana pasada en Los Gallardos (Almería), un siniestro de graves dimensiones que cobró la vida de trece personas y calcinó más de 7.000 hectáreas.