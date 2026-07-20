Madrid — El Partido Popular ha dado un paso al frente para frenar la aplicación de la instrucción del Ministerio de Justicia que regula la conocida como ‘ley de nietos’. La formación ha registrado una petición de revisión de nulidad de oficio ante la Secretaría de Estado de Justicia, al considerar que el procedimiento actual carece de las garantías necesarias tanto en la concesión de nacionalidades a descendientes de exiliados como en la gestión del voto exterior.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha explicado en rueda de prensa que el ministerio dispone ahora de un plazo de tres meses para responder a esta solicitud. Los populares sostienen que la instrucción de Justicia «se extralimita» y amplía de forma irregular los supuestos legales para obtener la nacionalidad española.

El respaldo de la Junta Electoral Central (JEC)

Para justificar su ofensiva legal, el PP se ha apoyado en una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) dictada el pasado 16 de julio. Según Ezcurra, dicho pronunciamiento resulta «bastante esclarecedor» debido a las dudas sembradas por el propio órgano arbitral:

Extralimitación: Aunque la JEC reconoce que no tiene competencias para revocar leyes, sí entiende que la instrucción ministerial va más allá de lo permitido.

Aunque la JEC reconoce que no tiene competencias para revocar leyes, sí entiende que la instrucción ministerial va más allá de lo permitido. Exigencia de control: La JEC ha solicitado a la Oficina del Censo un informe completo sobre el impacto de la ley y el voto por correo de los residentes ausentes.

La JEC ha solicitado a la Oficina del Censo un informe completo sobre el impacto de la ley y el voto por correo de los residentes ausentes. Criterios homogéneos: Se ha instado a elaborar directrices precisas que aclaren bajo qué criterios homogéneos se determinará el municipio de adscripción e inscripción electoral de los nuevos ciudadanos.

Críticas a Sánchez ante una nueva «semana durísima» en los tribunales

Más allá del frente de la ley de nacionalidad, la dirigente popular ha aprovechado su comparecencia para señalar que el mes de julio no está dando «tregua» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ezcurra ha augurado otra semana judicialmente «durísima» para el entorno del jefe del Ejecutivo, enumerando las citas clave en los tribunales y comisiones:

Caso Koldo y Adif: Las declaraciones judiciales de Jessica Rodríguez (expareja de José Luis Ábalos), Joseba García (hermano de Koldo García) e Ignacio Zaldívar (ex alto cargo de Adif).

Las declaraciones judiciales de Jessica Rodríguez (expareja de José Luis Ábalos), Joseba García (hermano de Koldo García) e Ignacio Zaldívar (ex alto cargo de Adif). Trama Plus Ultra: La declaración en la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, vinculado al expresidente Rodríguez Zapatero.

La declaración en la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, vinculado al expresidente Rodríguez Zapatero. Frente parlamentario: La comparecencia de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la comisión de investigación del Senado.

Ezcurra ha afeado al presidente que, ante este escenario, decida iniciar «las vacaciones más largas de toda la legislatura». Finalmente, ha subrayado que el recorrido penal está en manos de los jueces, pero ha vaticinado que la «sentencia política» la firmará la ciudadanía española «en cuanto el bunkerizado Sánchez ponga las urnas».