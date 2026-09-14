La tributación efectiva de los productos financieros en España alcanza el 22%, frente al 14% de media en la Unión Europea, según un informe del IEE y EFPA España.

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Ahorrar o invertir en España tiene una carga fiscal superior a la media europea. Según el informe La fiscalidad del ahorro como palanca de crecimiento en España: análisis y reformas, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y EFPA España, la tributación efectiva de los productos financieros alcanza el 22%.

El dato supera tanto el 14% de media de la Unión Europea como el 16% registrado en la OCDE. El estudio sostiene que el sistema fiscal español reduce la rentabilidad neta del ahorro más que en otros países comparables.

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Los productos más conservadores figuran entre los más afectados. Los depósitos y los bonos públicos soportan una tributación efectiva media cercana al 30%, frente al 29% de la OCDE y el 25% de la Unión Europea.

La renta variable también presenta diferencias importantes. Las acciones tienen en España una tributación media del 29%, mientras que la media comunitaria se sitúa en el 22% y la de la OCDE en el 21%. En los fondos de inversión, la carga alcanza el 27%, frente al 24% de la OCDE y el 21% de la UE.

El informe también destaca el tratamiento fiscal de los planes de pensiones. En España, la aportación mantiene una neutralidad fiscal del 0%, frente a tipos efectivos medios negativos del 23% en Europa y del 26% en la OCDE.

El rescate de las aportaciones, sin embargo, tributa como renta del trabajo y puede alcanzar tipos marginales máximos del 47% en el IRPF, dependiendo de la forma elegida para recuperar el dinero.

Otro de los datos señalados es que el tipo marginal máximo aplicable en el IRPF a las ganancias llega al 30%, frente al 20% de media en la OCDE y el 18% en la Unión Europea.

Entre las reformas propuestas se encuentran reducir el tipo marginal máximo de las rentas del capital, ampliar la compensación de pérdidas y elevar hasta 5.000 euros anuales el límite de aportaciones deducibles a planes de pensiones, frente a los actuales 1.500 euros.