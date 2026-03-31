El mercado inmobiliario español arranca el año con una tendencia alcista que asfixia cada vez más el acceso a la propiedad. Según los últimos datos publicados, el precio de la vivienda ha registrado un incremento del 14,3% en el primer trimestre de 2026, marcando una de las subidas más agresivas de la última década y consolidando un escenario de «tregua inexistente» para los compradores.

Este repunte sitúa el coste del metro cuadrado en niveles récord, impulsado por una combinación de factores que los analistas califican como una «tormenta perfecta» para el sector.

Factores tras la escalada de precios

El informe destaca que la subida no es uniforme, pero sí generalizada, fundamentada en tres pilares clave:

Escasez de oferta: La construcción de obra nueva sigue sin alcanzar el ritmo necesario para cubrir la demanda estructural, especialmente en las grandes capitales y zonas costeras.

La construcción de obra nueva sigue sin alcanzar el ritmo necesario para cubrir la demanda estructural, especialmente en las grandes capitales y zonas costeras. Presión de la demanda: A pesar de los altos precios, el interés por comprar sigue activo, alimentado en parte por inversores que ven en el ladrillo un valor refugio ante la volatilidad de otros mercados.

A pesar de los altos precios, el interés por comprar sigue activo, alimentado en parte por inversores que ven en el ladrillo un valor refugio ante la volatilidad de otros mercados. Costes de construcción: El encarecimiento de los materiales y la falta de mano de obra especializada continúan trasladándose al precio final de las promociones.

Radiografía por territorios

Como es habitual, el comportamiento del mercado muestra una España a dos velocidades, aunque los incrementos de dos dígitos se han extendido a provincias que antes se mantenían estables:

Madrid y Barcelona: Continúan liderando las subidas en términos absolutos, con zonas tensionadas donde el incremento supera la media nacional del 14,3%. Arcos Mediterráneo e Insular: Las Islas Baleares y Canarias, junto a la Comunidad Valenciana, registran subidas verticales debido a la fuerte presión del comprador extranjero y el alquiler vacacional. Interior peninsular: Provincias que históricamente presentaban precios moderados están comenzando a experimentar «efectos contagio» debido a la expulsión de compradores de las grandes urbes hacia la periferia.

Impacto social y previsiones

Expertos del sector advierten que este ritmo de crecimiento es «insostenible» a medio plazo si no se acompasa con una subida proporcional de los salarios, que actualmente crecen a un ritmo muy inferior. La tasa de esfuerzo de las familias para pagar una hipoteca se sitúa ya en niveles de alerta en las principales ciudades.

De cara al resto de 2026, las previsiones no apuntan a una corrección inmediata. Aunque se espera que la demanda pueda enfriarse ligeramente si los tipos de interés se mantienen elevados, la falta crónica de stock de viviendas disponibles actuará como un suelo que impedirá que los precios bajen de forma significativa en los próximos meses.