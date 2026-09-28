La crisis migratoria ahoga al sector turístico, mientras los hoteles de la ciudad acogen principalmente a las Fuerzas de Seguridad y a los medios de comunicación desplazados.

Ceuta afronta el arranque de la temporada de viajes del Imserso con su sector turístico prácticamente paralizado. La demanda para visitar la ciudad autónoma ha sufrido un desplome de alrededor del 90 % a raíz de la crisis migratoria desencadenada a finales de julio. Un escenario crítico que contrasta con la promoción oficial del Gobierno central, que mantiene a la ciudad como uno de los destinos clave de su programa de turismo social.

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En los folletos oficiales, el Ejecutivo presenta a Ceuta como una ciudad «abierta», puente entre dos continentes y ejemplo de convivencia entre cuatro culturas. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es drásticamente distinta: la escasa ocupación hotelera que se registra estos días se nutre casi en su totalidad de periodistas e integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados con motivo de la emergencia.

Impacto en el comercio y la hostelería

El programa del Imserso para la temporada 2026-2027 contempla circuitos de cinco días y cuatro noches por Ceuta y Melilla dentro de su modalidad de «escapadas». Los precios fijados oscilan entre los 305,75 euros en tarifa base y los 405,75 euros durante la temporada alta.

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No obstante, las agencias de viajes han mostrado una honda preocupación por las posibles repercusiones que la imagen de la crisis actual pueda tener sobre las reservas de los usuarios. Este parón del 90 % en la llegada de visitantes agrava un escenario económico ya frágil: desde la entrada masiva de migrantes en julio, la facturación del comercio y la hostelería local se ha reducido hasta en un 70 %.

Pese al contexto adverso, la inclusión de Ceuta en el catálogo oficial de turismo de escapada —diseñado para dar a conocer el patrimonio cultural y natural— se perfila como una de las pocas vías para reactivar el flujo de viajeros y aliviar al sector durante los meses de temporada baja.

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