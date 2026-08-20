La AD Ceuta afronta un momento delicado en lo deportivo y en lo social. La grave crisis migratoria y la tensión que se vive en la ciudad autónoma están marcando el día a día de la entidad caballa. A pesar de la incertidumbre, el presidente del club, Luhay Hamido, ha enviado un mensaje de tranquilidad y firmeza a la afición en declaraciones al diario La Provincia: el encuentro de este sábado contra la UD Las Palmas (19:00 horas) en el Estadio Alfonso Murube se disputará sin ningún tipo de problema.

Un contexto social complicado que impacta en la plantilla

Hamido no ha esquivado la realidad de una situación que admite que «se ha ido un poco de las manos». La repercusión emocional en el entorno del vestuario y de la afición es innegable:

Afección en la moral: El presidente reconoce que el ambiente general repercute en los futbolistas. «A nivel mental los jugadores no están al cien por cien, pero nosotros tampoco somos de poner excusas», señaló al analizar también el complicado tropiezo liguero por 5-1 ante el Andorra.

El presidente reconoce que el ambiente general repercute en los futbolistas. «A nivel mental los jugadores no están al cien por cien, pero nosotros tampoco somos de poner excusas», señaló al analizar también el complicado tropiezo liguero por 5-1 ante el Andorra. Rutina alterada: Pese a que el equipo continúa entrenando con relativa normalidad, el día a día se ve condicionado por el impacto de la crisis humanitaria en las calles y playas de la ciudad.

Pese a que el equipo continúa entrenando con relativa normalidad, el día a día se ve condicionado por el impacto de la crisis humanitaria en las calles y playas de la ciudad. El fútbol como unión: Frente a este escenario, la entidad apela al papel unificador de la AD Ceuta en una comunidad caracterizada por la convivencia de sus cuatro culturas.

Mantenimiento de la calma y reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad

Pese a expresar la preocupación del pueblo ceutí y criticar la sensación de abandono por parte del Estado, Hamido ha querido subrayar el trabajo de los efectivos desplegados en la zona y lanzar un mensaje de resiliencia:

«Por supuesto que se va a poder jugar el partido con normalidad. No es que estemos ahora aquí en una guerra. Es una situación complicada, una crisis humanitaria grave (…). Los cuerpos y fuerzas de seguridad están haciendo un trabajo espectacular y la ciudad está resistiendo como puede e intentando hacer una vida normal.»

Con el llamamiento oficial «Os necesitamos a todos en el Alfonso Murube», la AD Ceuta busca apoyarse en su afición para convertir el duelo frente a Las Palmas en una jornada de cohesión y lucha deportiva en medio de la adversidad.