La Ciudad Autónoma de Ceuta permitirá, de manera excepcional, la instalación de barras provisionales en la vía pública para las festividades de Nochebuena y Nochevieja. Esta medida, que responde a una reivindicación histórica de la Cámara de Comercio y su presidente, Karim Bulaix, busca dinamizar la hostelería local durante el 24 y 31 de diciembre. Sin embargo, para poder realizar esta actividad complementaria, los establecimientos deberán completar un trámite administrativo específico que ya ha sido habilitado.

Un logro tras años de negociaciones

La autorización para sacar las barras a la calle no es solo una medida festiva, sino el resultado de un intenso trabajo de mediación. Para sentar las bases de esta iniciativa, se ha mantenido una reunión clave en la Cámara de Comercio con la participación de los consejeros Nicola Cecchi (Turismo), Rafael Martínez Peñalver (Urbanismo) y Pilar Orozco (Cultura).

La entidad ha agradecido la predisposición de la Ciudad y la colaboración directa de profesionales del sector como Quino Blanco (La Barraca) y David González (La Zalamera), quienes han trabajado para que esta «actividad complementaria» sea una realidad este 2025.

El proceso para obtener la autorización

Los interesados en instalar una barra deben saber que el permiso no es automático. Existe una Guía específica que detalla que la tramitación debe realizarse de forma exclusiva a través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma. Los pasos clave son:

Es imprescindible contar con certificado electrónico. Procedimiento: Se debe realizar mediante una «Solicitud Genérica» dirigida al Negociado de Festejos .

Documentación obligatoria y compromisos

Para que la petición sea aceptada, el hostelero debe adjuntar y aceptar una serie de condiciones que garanticen la convivencia y la seguridad ciudadana:

Seguro de Responsabilidad Civil: Que cubra específicamente los días 24 y/o 31 de diciembre. Plano de ubicación: Un documento gráfico claro que indique la localización exacta de la barra y sus medidas. Declaración responsable: El solicitante se compromete a cumplir con la normativa de ruidos, limpieza, seguridad y los horarios que determine el Negociado de Festejos.

Una vez incorporados todos estos archivos en el último paso del trámite online, se procederá al registro oficial de la solicitud para que la Ciudad pueda validar la instalación.