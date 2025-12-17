Día grande de fútbol en Talavera de la Reina. El conjunto local, que milita en la Primera RFEF, recibe esta noche la visita del Real Madrid en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26. El partido se disputará en el estadio municipal El Prado a partir de las 21:00 horas.

El equipo de Xabi Alonso se estrena en la competición del KO enfrentándose a un Talavera que buscará dar la sorpresa en su terreno de juego. La vuelta al formato de partido único, vigente desde la temporada 2019/20, aumenta la emoción de la eliminatoria, donde cualquier despiste puede resultar decisivo.

El encuentro representa un reto para el Real Madrid, que llega tras los ajustes recientes de la plantilla y con la ambición de repetir presencia en la final del torneo. La jornada también sigue la estela del Barcelona, que sufrió ayer para superar al Guadalajara, recordando que la Copa del Rey no da tregua a los grandes.

Dónde ver el partido

Los aficionados podrán seguir Talavera – Real Madrid en televisión a través de La 1, así como en internet mediante RTVE Play.

El conjunto blanco confía en su calidad y experiencia para superar esta primera prueba y avanzar hacia los dieciseisavos de final, donde esperan los demás participantes provenientes de la Supercopa de España.