Los Rolling Stones han decidido cancelar los planes de su esperada gira por Reino Unido y Europa en 2026, según informan medios británicos y estadounidenses. La decisión, se debe a motivos de salud de Keith Richards, guitarrista de la banda.

Richards, que está a punto de cumplir 82 años, sufre artritis, una condición que le dificulta mantener el nivel de energía necesario para afrontar conciertos de gran envergadura como los que la banda tenía previstos. Ante esta situación, el músico comunicó a sus compañeros que no podía comprometerse con la gira, que se esperaba recorriera grandes estadios durante cuatro meses y que habría sido similar en formato a Hackney Diamonds, la última gira realizada por la banda en 2024.

Aunque recientemente apareció en público durante una breve actuación de tres canciones en el Soho neoyorquino, fuentes citadas por Variety subrayan que este tipo de apariciones no se compara con el desgaste físico que implica una gira completa, con desplazamientos continuos y conciertos diarios.

La banda, que aún no ha hecho un comunicado oficial sobre la cancelación, está formada actualmente por Mick Jagger (82 años), Keith Richards (casi 82), Ronnie Wood (78) y Steve Jordan, quien reemplazó al fallecido Charlie Watts en la batería en 2021.

Con esta decisión, los fans deberán esperar más tiempo para ver de nuevo a los Rolling Stones en los escenarios europeos y británicos, dejando la prometida gira de 2026 en suspenso.