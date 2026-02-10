El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó un firme mensaje sobre la política internacional, afirmando que “la estrategia de doblegarse ante Estados Unidos no da resultados”. En un contexto marcado por la tensión con Washington y la inestabilidad global, Macron defendió la necesidad de que Europa actúe de manera soberana y autónoma frente a las presiones externas.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que la complacencia frente a las decisiones de Estados Unidos no ha generado beneficios y ha dejado a Europa en una posición vulnerable. Macron calificó la situación actual de “inestabilidad permanente”, y reiteró la urgencia de reforzar la unidad europea para garantizar la seguridad y los intereses del continente.

El presidente francés también hizo un llamado a replantear las relaciones transatlánticas, enfatizando que la cooperación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y no en la sumisión a sus políticas. “Europa debe hablar con una sola voz y defender sus propios intereses estratégicos”, concluyó.

Esta declaración se produce en un momento en que la relación entre París y Washington ha sido puesta a prueba por diferencias comerciales y geopolíticas, reforzando el debate sobre el papel de Europa en un mundo cada vez más incierto.