El Consejo de Ministros aprobará este martes un anteproyecto de ley que busca priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, en respuesta al aumento de modelos privados en las últimas décadas, según informaron fuentes del Ministerio de Sanidad.

La normativa, denominada anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), establece un marco jurídico que refuerza el carácter universal y equitativo del sistema sanitario español.

El Gobierno subraya que los modelos de gestión indirecta —es decir, privados o externalizados— obtienen resultados peores en indicadores clave, como hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus, en comparación con hospitales públicos de características similares.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende consolidar la primacía de la gestión pública en la sanidad, garantizando la calidad y equidad de los servicios para toda la población.