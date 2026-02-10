El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocida como zona catastrófica, para todos los municipios impactados por el temporal de los últimos días.

Esta medida supone el primer paso para iniciar los trámites necesarios, ya que las ayudas concretas se determinarán una vez se evalúe el alcance completo de los daños provocados por las borrascas.

Las zonas más afectadas han sido Andalucía y Extremadura, y en menor medida Castilla y León y Castilla-La Mancha. En Andalucía, la Sierra de Grazalema (Cádiz) ha sido de las más golpeadas, con desalojos masivos de miles de personas debido a las fuertes lluvias. Además, se registraron crecidas de ríos en Córdoba, Sevilla y Málaga.

En Extremadura, localidades como Coria (Cáceres) y Jerez de los Caballeros (Badajoz) también sufrieron inundaciones, con desalojos provocados por la crecida de los ríos Alagón y Ardila.

Desde principios de febrero, España ha registrado daños históricos a causa de varias borrascas atlánticas, que han obligado a evacuar a unas 11.000 personas en Andalucía y a cortar más de 150 carreteras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Huétor Tájar (Granada) para evaluar los daños, aseguró que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y poner en marcha la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, con el apoyo de todos los sectores implicados.