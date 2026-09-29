El Madrid CFF W – Athletic Club W se juega el sábado 3 de octubre a las 18:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Madrid CFF W – Athletic Club W

Madrid CFF W – Athletic Club W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 18:00 (hora peninsular)

18:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Fernando Torres (Fuenlabrada)

El Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada acogerá el enfrentamiento entre Madrid CFF W y Athletic Club W, correspondiente a la jornada 6 de la Liga F. El Madrid CFF W llega al partido en la 3ª posición con 12 puntos, tras haber logrado 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros, anotando 9 goles y recibiendo 7. Por su parte, el Athletic Club W ocupa la 5ª plaza con 10 puntos, habiendo conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos 5 partidos, con un balance de 9 goles a favor y 6 en contra.

Así llegan los equipos

Madrid CFF W: 3º con 12 puntos en 5 partidos (9 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

Athletic Club W: 5º con 10 puntos en 5 partidos (9 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-D-E-V-V)

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