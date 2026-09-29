El Espanyol W – Deportivo Alavés W se juega el sábado 3 de octubre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Espanyol W – Deportivo Alavés W

Espanyol W – Deportivo Alavés W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Ciutat Esportiva Dani Jarque

El Espanyol W se enfrenta al Deportivo Alavés W en la jornada 6 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El equipo local, situado en la 12ª posición con 5 puntos tras 5 partidos, ha anotado 8 goles y ha recibido 6. En sus últimos encuentros, el Espanyol ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Deportivo Alavés W ocupa el 11º lugar con 6 puntos, habiendo marcado 3 goles y encajado 8, con un balance reciente de 2 victorias y 3 derrotas.

Así llegan los equipos

Espanyol W: 12º con 5 puntos en 5 partidos (8 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-V-E-D-D)

Deportivo Alavés W: 11º con 6 puntos en 5 partidos (3 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D-V)

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