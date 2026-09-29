El Deportivo de La Coruña W – Atletico Madrid W se juega el sábado 3 de octubre a las 16:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Deportivo de La Coruña W – Atletico Madrid W

Deportivo de La Coruña W – Atletico Madrid W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 16:00 (hora peninsular)

16:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Municipal de Riazor

El Deportivo de La Coruña W recibe al Atlético de Madrid W en el Estadio Municipal de Riazor en la jornada 6 de la Liga F. Las locales ocupan la 13ª posición con 5 puntos tras haber anotado 4 goles y recibido 4 en 5 partidos, con un balance de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos encuentros. Por su parte, el Atlético de Madrid W se encuentra en la 8ª posición con 6 puntos, habiendo marcado 8 goles y encajado 10, y llega con 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.

Así llegan los equipos

Deportivo de La Coruña W: 13º con 5 puntos en 5 partidos (4 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-V-D-E-D)

Atletico Madrid W: 8º con 6 puntos en 5 partidos (8 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-V-D)

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