El Sevilla W – FC Levante Badalona W se juega el sábado 3 de octubre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Sevilla W – FC Levante Badalona W

Sevilla W – FC Levante Badalona W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Jesus Navas (Sevilla)

El Sevilla W se enfrenta al FC Levante Badalona W en la jornada 6 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en el Estadio Jesús Navas. Las sevillistas ocupan la 9ª posición con 6 puntos tras 5 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 7. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el FC Levante Badalona W se sitúa en el 6º lugar con 7 puntos, con un balance de 6 goles a favor y 5 en contra, y en sus últimos 5 partidos ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Así llegan los equipos

Sevilla W: 9º con 6 puntos en 5 partidos (4 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-D-V)

FC Levante Badalona W: 6º con 7 puntos en 5 partidos (6 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-E-V-V-D)

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