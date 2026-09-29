El Sabadell – Andorra se juega el sábado 3 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Sabadell – Andorra

Sabadell – Andorra Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadi de la Nova Creu Alta (Sabadell)

El partido entre Sabadell y Andorra, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion, se disputará en el Estadi de la Nova Creu Alta. El Sabadell llega en la 7ª posición con 12 puntos tras haber anotado 8 goles y recibido 6 en 7 partidos, destacando en sus últimos encuentros con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Andorra ocupa el 17º lugar con 6 puntos, habiendo marcado 12 goles y encajado 15, y llega con una racha negativa de 1 victoria y 4 derrotas en sus últimos 5 partidos.

Así llegan los equipos

Sabadell: 7º con 12 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-D-V-V)

Andorra: 17º con 6 puntos en 7 partidos (12 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: V-D-D-D-D)

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