La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el músico Nacho Cano rinden homenaje a la conquista española tras la cancelación de su evento en la Catedral Metropolitana por falta de permisos.

CIUDAD DE MÉXICO. – En el marco de su gira por México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este lunes un homenaje a la evangelización y al mestizaje, destacando las figuras de Isabel ‘La Católica’ y Hernán Cortés. El evento, titulado «Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México», tuvo que trasladarse al Frontón de México, sede del musical ‘Malinche’, tras no obtener los permisos necesarios para realizarse en la Catedral Metropolitana.

Durante su intervención, Ayuso calificó de «incomprensible» que existan sectores que busquen «vivir del odio» para evadir las responsabilidades del presente, en clara alusión a las exigencias de perdón por la conquista que han marcado la agenda política local. «Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos», afirmó la mandataria, defendiendo la unión de los pueblos hispanohablantes bajo el concepto de libertad.

Un cambio de sede forzado

El acto originalmente estaba previsto para llevarse a cabo en el corazón religioso de la capital mexicana. Sin embargo, la Arquidiócesis Primada de México informó que la producción de Nacho Cano no cumplió con los requisitos técnicos y administrativos para grabar en el recinto. Cano, por su parte, defendió a Cortés como el «fundador de México» y lamentó la ausencia de autoridades locales como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien aseguró haber invitado formalmente.

Protestas y tensiones

La presencia de la delegación madrileña y la temática del homenaje no estuvieron exentas de controversia. Grupos de comunidades indígenas se manifestaron de forma pacífica en las inmediaciones de la Catedral para denunciar lo que consideran una glorificación del «genocidio español». Los líderes de la protesta exigieron a Díaz Ayuso una disculpa pública por los crímenes cometidos durante la época colonial.

La agenda de la presidenta madrileña continuará con visitas académicas y empresariales, incluyendo un encuentro en la Universidad de la Libertad y reuniones con el grupo Alsea, antes de trasladarse a la Riviera Maya para la entrega de los Premios Platino el próximo 12 de mayo.