El barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) sitúa al PP al borde de los 58 escaños necesarios para gobernar en solitario, mientras el PSOE de María Jesús Montero se hunde hacia un nuevo mínimo histórico.

SEVILLA. — El escenario político en Andalucía parece consolidar el liderazgo de Juanma Moreno. Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este martes en plena recta final hacia las elecciones del 17 de mayo, el Partido Popular ganaría los comicios con una horquilla de entre 53 y 56 diputados. Estos resultados sitúan al actual presidente de la Junta muy cerca de los 58 escaños que marcan la mayoría absoluta, permitiéndole repetir la gesta de 2022.

El PSOE cae a mínimos históricos

La encuesta arroja un panorama sombrío para el PSOE-A. La candidatura encabezada por María Jesús Montero obtendría el 20,1% de los sufragios, lo que se traduce en 25-27 escaños. De confirmarse estos datos el próximo domingo, los socialistas perforarían su actual suelo electoral (30 diputados), perdiendo peso en su histórico caladero de votos.

Vox crece y la izquierda se fragmenta

Por su parte, Vox se consolida como la tercera fuerza política en el Parlamento andaluz. El sondeo les otorga un 14,4% de los votos y una representación de 17 a 19 parlamentarios, un crecimiento notable respecto a los 14 actuales que les permitiría ser determinantes si el PP no alcanza finalmente la mayoría absoluta por sí solo.

En el bloque de la izquierda a la izquierda del PSOE, los resultados muestran una leve resistencia:

Por Andalucía: Obtendría entre 4 y 7 escaños (7,9% de los votos), manteniéndose en cifras similares a su representación actual.

Obtendría entre (7,9% de los votos), manteniéndose en cifras similares a su representación actual. Adelante Andalucía: Experimentaría un crecimiento significativo al alcanzar el 6,9% de los apoyos, lo que les daría 5 escaños y la posibilidad de formar grupo parlamentario propio, superando sus actuales dos representantes.

Este barómetro, dependiente de la Consejería de la Presidencia, marca el termómetro de una campaña electoral donde la gestión de Moreno Bonilla parece resistir el desgaste, mientras la oposición busca movilizar a un electorado que, por ahora, parece inclinarse por la continuidad en San Telmo.