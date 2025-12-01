El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de revelación de secretos. La acción judicial se produce después de que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmara en una entrevista que Sánchez le informó en Moncloa de una investigación secreta relacionada con Koldo García, exasesor del propio Ábalos.

Según el testimonio atribuido a Ábalos, el encuentro con el presidente habría tenido lugar el 28 de septiembre de 2023, meses antes de la detención de Koldo, producida el 20 de febrero de 2024. En esa reunión, siempre según su versión, Sánchez le habría avisado de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba llevando a cabo pesquisas sobre su exasesor.

En el escrito presentado ante el Supremo, Manos Limpias sostiene que, de confirmarse esa filtración, se habría incurrido en un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos conocidos por razón de su cargo y que no deban ser divulgados. La organización argumenta que dicha advertencia podría haber permitido a Koldo García destruir pruebas que le incriminaran, lo que habría perjudicado el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Asimismo, solicitan que declaren en sede judicial José Luis Ábalos, el director del medio que publicó la entrevista y una periodista, con el objetivo de esclarecer los hechos, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez está aforado y que solo el Tribunal Supremo puede investigarlo. Como parte del procedimiento, se han aportado varias informaciones periodísticas y se prevé presentar un audio en el que Koldo García supuestamente afirma que el presidente tenía conocimiento de la investigación.

Por otro lado, el partido Vox también ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el jefe del Ejecutivo por presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento. En su escrito, la formación sostiene que la existencia de la investigación de la UCO era un dato reservado en aquel momento y que su supuesta filtración pudo alertar a personas vinculadas al entorno gubernamental.

Además, Vox acusa a Sánchez de falso testimonio por declaraciones realizadas en el Senado, donde aseguró que su relación con Koldo García fue meramente circunstancial. La Sala ya ha registrado esta querella y ha designado como ponente al magistrado Eduardo de Porres, requiriendo a los denunciantes que ratifiquen la acción o aporten la documentación necesaria para su tramitación.

Hasta el momento, no consta que el presidente del Gobierno haya realizado declaraciones públicas en relación con estas denuncias. El procedimiento se encuentra en una fase preliminar, a la espera de que el Tribunal Supremo decida si admite a trámite las acciones presentadas.