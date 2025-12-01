José Manuel Cuenca comparece ante la Comisión de Investigación y asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco dio aviso alguno a la Generalitat Valenciana en relación con la catástrofe.

José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 en el Congreso de los Diputados.

En su declaración, Cuenca ratificó la versión que ya había dado como testigo ante la magistrada que instruye la causa en Catarroja (Valencia), Nuria Tobarra: «nadie» reclamó la presencia de Mazón en el Centro de Cooperación Operativa Integrada (CECOPI), la célula de crisis.

Esta afirmación de Cuenca coincide con la declaración de José Miguel Basset, el jefe de la Emergencia en los días de la DANA, quien ya había sostenido que Mazón «no es miembro del CECOPI» ni dirigía el plan de emergencias, por lo que no se esperaba su presencia.

Críticas a Sánchez y la falta de aviso

Durante la comparecencia, el representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, enfocó una batería de preguntas en la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que, a su juicio, «nadie ha asumido».

José Manuel Cuenca reveló un dato de gran calado político al asegurar que nadie del Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista dio aviso alguno a la Generalitat Valenciana en relación con la DANA: «En ningún momento. Ni a primera hora ni a lo largo del día», respondió Cuenca a la pregunta de Gil Lázaro.

Además, Cuenca reveló que la Generalitat Valenciana no conoció el informe emitido por Seguridad Nacional hasta las primeras horas del 30 de octubre, es decir, después de la catástrofe.

Respeto a la declaración judicial

José Manuel Cuenca se mostró en el Congreso muy respetuoso con la declaración que efectuó el pasado 26 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, remitiéndose a ella en varias de sus respuestas a los grupos políticos.

En un apunte más ideológico, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, preguntó si le «indigna» que Esquerra Republicana de Cataluña y Compromís se empeñen en no usar el nombre oficial de Comunidad Valenciana, a lo que Cuenca respondió de forma tajante: «Me indigna mucho».