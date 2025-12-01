El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este lunes a París, el centro de Europa, para una reunión crucial con el mandatario francés, Emmanuel Macron. El objetivo principal de esta cita es trabajar en pro de una paz que sea considerada «justa y duradera» para Ucrania. Zelenski ha expresado su gratitud hacia Macron, resaltando su apoyo y firmeza en las negociaciones del conflicto con Rusia.

En las declaraciones conjuntas realizadas en el palacio del Elíseo, Zelenski enfatizó que la integridad territorial de Ucrania es un aspecto esencial en las negociaciones. El mandatario ucraniano dejó claro que no aceptará ningún tipo de acuerdo que implique concesiones sobre la soberanía nacional como resultado de la invasión rusa.

Además, durante su estancia en París, Zelenski ha mantenido una comunicación constante con el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, así como con una delegación de Kiev, después de los recientes diálogos sostenidos en Florida. Este intercambio busca establecer un plan diplomático antes de la esperada reunión programada entre Witkoff y el presidente ruso, Vladímir Putin, que tendrá lugar el martes.

En Moscú, el Kremlin ya se encuentra preparándose para este encuentro, que se espera que continúe con las conversaciones sobre un plan de paz impulsado por Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades rusas han dejado claro que cualquier acuerdo debe ajustarse a sus exigencias.

La controversia sobre el plan de paz redactado en Washington ha generado diversas reacciones, especialmente porque muchos en Ucrania y en Europa consideran que implica concesiones que no pueden ser aceptadas, incluyendo la posibilidad de perder territorios como el Donbás y Crimea. Estos puntos son cruciales para Moscú, lo que aumenta la complejidad del proceso.

No obstante, la iniciativa diplomática liderada por Zelenski y Macron ha enviado un mensaje claro: la paz debe construirse sobre bases de seguridad, justicia y respeto a la soberanía, en lugar de basarse en rendiciones forzadas. «Esta es la cuestión más compleja que enfrentamos», comentó Zelenski tras su comparecencia de prensa en París.

Por su parte, Macron ha señalado que el plan de paz permanece «en una fase preliminar» y ha expresado dudas sobre la sinceridad de Rusia respecto a la búsqueda de una solución pacífica. Aun así, ha manifestado su apoyo a los esfuerzos de mediación de EE.UU., esperando que en la reunión con Witkoff se obtengan respuestas claras sobre la disposición de Rusia para sentarse a la mesa de negociaciones.

Mientras se developan las discusiones diplomáticas, la situación sobre el terreno en Ucrania sigue siendo alarmante. Con un ataque el mismo día, se reportan al menos cuatro muertes en la ciudad de Dnipro a causa de un ataque con misiles. Esto demuestra que a pesar de los esfuerzos hacia la paz, la guerra sigue cobrando vidas y devastando el país.

El martes representa una fecha crucial, ya que la reunión entre Putin y Witkoff podría definir el futuro inmediato del conflicto. Un eventual consenso podría abrir nuevas vías hacia una resolución, mientras que un fracaso en el diálogo podría significar un aumento en las tensiones y la violencia. En medio de esta incertidumbre, es fundamental que la comunidad internacional se mantenga unida en apoyo a Ucrania y siga presionando para que se respete su soberanía.

Finalmente, la batalla de Ucrania no es solo una lucha territorial, sino también un símbolo de dignidad, memoria y futuro. Ceder en demasía, como se teme, podría significar sacrificar años de lucha y sufrimiento, debilitando la legitimidad del camino hacia una paz verdaderamente durable.