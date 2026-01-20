España encara un año con varias citas autonómicas encadenadas y la derecha vuelve a protagonizar las tensiones políticas. Castilla y León ya tiene fecha para ir a las urnas tras agotarse el plazo legal de la legislatura, mientras en Extremadura el entendimiento entre el PP y Vox se ha congelado justo antes de la investidura.

Una tercera cita para Mañueco en Castilla y León:

El mandato comenzó con una coalición PP‑Vox que saltó por los aires en 2024. Desde entonces, el PP ha gobernado en solitario y ha apurado los tiempos hasta el límite que marca el Estatuto.

Alfonso Fernández Mañueco afronta sus terceras autonómicas tras dos mandatos sostenidos por pactos: con Ciudadanos en 2019 y con Vox en 2022.

Ahora aspira a reforzarse para no depender de socios, aunque el reparto de escaños lo dificulta.

Castilla y León será la tercera parada del ciclo electoral, tras Extremadura y Aragón, cuyos resultados influirán en el clima político de 2026.

Vox congela el pacto con el PP en Extremadura: