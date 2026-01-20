España encara un año con varias citas autonómicas encadenadas y la derecha vuelve a protagonizar las tensiones políticas. Castilla y León ya tiene fecha para ir a las urnas tras agotarse el plazo legal de la legislatura, mientras en Extremadura el entendimiento entre el PP y Vox se ha congelado justo antes de la investidura.
Una tercera cita para Mañueco en Castilla y León:
- El mandato comenzó con una coalición PP‑Vox que saltó por los aires en 2024. Desde entonces, el PP ha gobernado en solitario y ha apurado los tiempos hasta el límite que marca el Estatuto.
- Alfonso Fernández Mañueco afronta sus terceras autonómicas tras dos mandatos sostenidos por pactos: con Ciudadanos en 2019 y con Vox en 2022.
- Ahora aspira a reforzarse para no depender de socios, aunque el reparto de escaños lo dificulta.
- Castilla y León será la tercera parada del ciclo electoral, tras Extremadura y Aragón, cuyos resultados influirán en el clima político de 2026.
Vox congela el pacto con el PP en Extremadura:
- Vox ha suspendido las conversaciones para investir a María Guardiola. Dice estar dispuesto a retomarlas, pero solo si el PP acepta sus condiciones: una vicepresidencia y al menos dos consejerías con presupuesto propio.
- El bloqueo no impedirá que el PP controle la Mesa de la Asamblea, incluida la presidencia, mientras Vox ocupará un puesto menor.
- Tras constituirse la Cámara, se abrirá el plazo para la investidura, que coincidirá con las elecciones aragonesas, un resultado que puede influir en la estrategia de ambos partidos.