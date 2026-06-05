VALENCIA – El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y futura candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, Mónica Oltra, protagonizarán un acto conjunto el próximo viernes 19 de junio a las 19:00 horas. El encuentro, que se celebrará al aire libre en el entorno del Parque de Cabecera (Parc de Capçalera) en Valencia, servirá para reflexionar sobre el futuro del espacio político a la izquierda del PSOE y las posibilidades de articular una confluencia de fuerzas progresistas y soberanistas.

La cita da continuidad al deseo que el propio Rufián deslizó el pasado mes de abril durante una charla en Barcelona junto a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, donde manifestó su voluntad de encontrarse de forma pública con la líder valenciana. Asimismo, el evento coincide en el tiempo con la confirmación de la ejecutiva de Compromís, que esta misma semana avaló a Oltra para liderar la lista municipal de cara a las elecciones de mayo de 2027, escenificando su retorno oficial a la primera línea política tras años apartada por el acoso político y mediático.

Desafío a las siglas y pulso interno

Este mitin en Valencia representa la tercera parada de una gira informal con la que Rufián busca testar la viabilidad de un frente amplio que aglutine a las izquierdas del Estado con las fuerzas soberanistas periféricas, con el objetivo explícito de frenar un eventual gobierno del Partido Popular y Vox. Previamente, el parlamentario catalán ya había compartido escenario en Madrid con Emilio Delgado (Más Madrid) en febrero, y en Barcelona con Irene Montero (Podemos) en abril.

No obstante, los pasos de Rufián se producen en medio de un notable pulso político con la cúpula directiva de ERC. Hace apenas dos semanas, el portavoz republicano generó un fuerte revuelo interno en el Club Siglo XXI al ofrecerse abiertamente a encabezar una hipotética coalición unitaria nacional si ello servía para maximizar los resultados electorales de la izquierda. Esta posición choca frontalmente con la estrategia defendida por la dirección de Esquerra, que insiste de manera categórica en que el partido debe concurrir en solitario a las citas con las urnas bajo sus propias siglas.

Una «candidatura de desborde»

Por su parte, fuentes del entorno de Mónica Oltra enmarcan la conversación del próximo 19 de junio dentro de la estrategia de impulsar una «candidatura de desborde» capaz de movilizar al electorado progresista y recomponer el espacio civil tras su regreso institucional. La asamblea extraordinaria de Compromís per València ratificará próximamente la candidatura formal de Oltra, quien aspira también a agrupar a las distintas corrientes de la izquierda valenciana en una lista de unidad.

Con el tablero político de la izquierda alternativa en plena reconfiguración y marcando distancias respecto a la órbita oficial del PSOE, el encuentro de Valencia se perfila como un hito clave para medir el alcance y la sintonía real de este eje transformador impulsado por Rufián, Podemos y sectores del valencianismo.