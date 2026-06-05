MADRID. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido con rotundidad la integridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que no existe ningún elemento en el sumario del ‘caso Leire’ que indique que el jefe del Ejecutivo tuviera conocimiento de la presunta trama.

Según las investigaciones, este entramado presuntamente utilizaba fondos del PSOE con el objetivo de desbaratar operaciones judiciales y policiales que afectaran al Gobierno y al partido.

Defensa de la integridad del presidente

En una entrevista concedida a la cadena COPE, Bolaños fue interrogado sobre la posibilidad de que Sánchez sea citado como testigo o imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El titular de Justicia se remitió directamente a las actas del caso para desmentir tales sospechas:

«Hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente, probablemente para darse importancia… pero no hay nada, absolutamente nada en el sumario que acredite que el presidente del Gobierno conocía nada», subrayó el ministro.

Asimismo, Bolaños destacó que el comportamiento habitual de Sánchez ante la corrupción avala su postura, recordando que el presidente, en cuanto ha tenido constancia de cualquier irregularidad interna, ha puesto a los responsables «de patitas en la calle».

Gravedad de los hechos y confianza en la Justicia

A pesar de la defensa del Ejecutivo, el ministro no ha ocultado la seriedad de las acusaciones que pesan sobre varios antiguos miembros del PSOE, tras conocerse los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntan a que el fin último de la trama investigada era «proteger» a Sánchez y a su Gobierno.

Valoración del Gobierno: «De ser ciertos estos comportamientos y estas intenciones que se describen en los autos y en el sumario serían muy graves», reconoció Bolaños.

«De ser ciertos estos comportamientos y estas intenciones que se describen en los autos y en el sumario serían muy graves», reconoció Bolaños. Llamamiento a la calma: El ministro pidió respeto para los tiempos judiciales, recordando que la investigación se encuentra en su fase inicial, y aseguró que el avance del caso es la prueba de que el Estado de derecho en España «funciona perfectamente».

Repercusiones políticas

El caso sigue sumando tensión en el arco parlamentario. De forma paralela a estas declaraciones, el Partido Popular (PP) ya ha movido ficha registrando la citación de la directora de la Guardia Civil para que comparezca en el Senado, con el objetivo de que aclare el contenido y el motivo de sus reuniones con Leire Díez.