El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este martes en su red social Truth una serie de montajes fotográficos creados con Inteligencia Artificial (IA) que muestran de manera ficticia su supuesta conquista de Groenlandia y Canadá, generando una nueva tensión con aliados europeos y vecinos de EE. UU.

La primera imagen divulgada combina una fotografía real de una reunión de agosto con líderes europeos —entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— con un mapa de América en el que no solo Estados Unidos aparece cubierto por su bandera, sino también Canadá y Venezuela. En la imagen también se observan los líderes Keir Starmer (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Giorgia Meloni (Italia), así como el presidente ucranio Volodímir Zelenski y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La segunda imagen, igualmente generada con IA, muestra al mandatario plantando la bandera estadounidense en un paisaje nevado junto a un cartel que reza “Groenlandia, territorio de Estados Unidos”, acompañado por su secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance.

Junto a los fotomontajes, Trump difundió capturas de supuestos mensajes privados de líderes europeos, asegurando haber tenido “una muy buena conversación” con Rutte, justo antes de una reunión programada con varios aliados atlánticos para discutir la situación en Groenlandia, isla que forma parte de Dinamarca. Desde su regreso a la Casa Blanca hace un año, Trump ha amenazado repetidamente con tomar control del territorio ártico “por las buenas o por la fuerza”.

La reacción europea ante estas provocaciones se mantiene cautelosa pero firme. Dinamarca ha enviado recientemente más tropas a Groenlandia y ha propuesto la creación de una misión de la OTAN en el Ártico. Por su parte, Estados Unidos ha advertido sobre posibles represalias arancelarias contra países que apoyen a Groenlandia y Dinamarca.

La situación se produce en el marco del Foro Económico de Davos, donde se espera la presencia de líderes europeos como Merz, Macron, Von der Leyen y Mark Carney (Canadá), así como aliados políticos de Trump, incluyendo a Javier Milei (Argentina) y Nigel Farage (Reino Unido). Además del programa oficial, se anticipa expectación sobre encuentros entre Trump, Von der Leyen y el secretario general de la OTAN.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió el lunes en Davos que “no sería una idea sabia” que la Unión Europea adoptara represalias, enfatizando que las palabras de Trump deben ser tomadas en serio.