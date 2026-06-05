La comisión de Interior llamará a comparecer la próxima semana a Mercedes González tras desvelarse sus encuentros con la investigada Leire Díez.

MADRID. — La presión política sobre la cúpula del Ministerio del Interior se intensifica. El Partido Popular va a forzar la comparecencia urgente de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la comisión de Interior del Senado para la próxima semana, con el objetivo de que rinda cuentas sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

Según avanzaron fuentes de la formación a la agencia EFE, la activación de esta cita parlamentaria se ha formalizado este viernes en la mesa de la comisión. Al contar con mayoría suficiente en este órgano de la Cámara Alta, el Partido Popular tiene la capacidad para imponer el calendario de comparecencias de forma unilateral.

Ofensiva parlamentaria en el Senado

La iniciativa del PP se produce apenas unas horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuviera que rectificar públicamente para admitir los encuentros, aunque defendiendo que estos no guardaban relación con la supuesta trama para interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE.

Con esta citación, los populares buscan trasladar el debate al plano parlamentario para que la jefa de la Guardia Civil aclare en primera persona el contenido, la frecuencia y los motivos de sus contactos con Díez, investigada por las fuerzas de seguridad.