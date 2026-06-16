WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó de forma tajante que su Administración haya acordado efectuar un pago de 300 millones de dólares a Irán. El mandatario desmintió las versiones que apuntaban a este desembolso financiero como parte de las negociaciones bilaterales vigentes y calificó la información como una campaña de «noticias falsas».

A través de su cuenta oficial en la red social Truth Social, Trump rechazó firmemente los reportes difundidos por medios de comunicación iraníes que aseguraban que el inminente acuerdo con la República Islámica incluía dicha compensación económica.

Las declaraciones del presidente se dieron a conocer desde Francia, donde el pasado lunes asistió a una reunión bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains.

El contexto de las negociaciones

La polémica sobre el presunto pago surge en un momento crucial de los acercamientos entre Washington y Teherán. Los diálogos actuales abarcan puntos complejos y estratégicos, tales como:

El alivio gradual de las sanciones económicas que pesan sobre Irán.

El acceso de las autoridades iraníes a activos financieros que se encuentran congelados en el extranjero.

Hacia el fin del conflicto: Según reveló un alto funcionario de la Administración Trump, el objetivo principal del pacto es poner fin formal al conflicto entre ambas naciones y garantizar el desbloqueo total del estratégico estrecho de Ormuz.

Próximos pasos: Revelación y firma en Suiza

La agenda diplomática avanzará de manera acelerada durante los próximos días conforme a los plazos previstos por la Casa Blanca: