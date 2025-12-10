María Corina Machado, líder opositora venezolana inhabilitada y perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, ha logrado salir de Venezuela mediante una de las operaciones clandestinas más arriesgadas registradas en la región en los últimos años. Su objetivo: llegar a Oslo en la víspera de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, un evento al que asistirá como invitada.

Según revelaron altos cargos de Estados Unidos a The Washington Post, Machado abandonó Caracas este martes, tras meses oculta, iniciando una travesía nocturna hacia el estado Falcón. Desde allí emprendió una peligrosa ruta marítima en una lancha rápida rumbo a Curazao, utilizada históricamente por opositores y migrantes como vía de escape.

Una huida tejida en la clandestinidad

Desde agosto de 2024, cuando fue descalificada políticamente, Machado vivía en la clandestinidad. Casas seguras, aliados discretos y rumores de refugio en embajadas extranjeras formaron parte de su día a día mientras el chavismo intensificaba redadas, allanamientos nocturnos, vigilancia con drones y controles militares en Caracas.

La fuga habría sido coordinada en secreto con la diáspora venezolana en Miami y contactos en Washington. El trayecto hacia la costa de Falcón se realizó en vehículos discretos durante la noche, sorteando retenes militares en una zona conocida por sus estrictos controles de la Guardia Nacional y la Armada.

En un muelle improvisado cerca de Punta Cardón, Machado habría abordado una go-fast boat —una embarcación de alta velocidad utilizada para operaciones clandestinas— capaz de alcanzar los 50 nudos. La ruta, de apenas tres horas, es sin embargo una de las más peligrosas del Caribe: corrientes impredecibles, presencia de narcotraficantes y patrullas militares convierten al Golfo de Venezuela en un corredor de riesgo extremo.

Curazao, el puente hacia la libertad

Al amanecer del 10 de diciembre, la lancha llegó a costas curazoleñas, donde un equipo de exiliados la esperaba en una playa remota cercana a Willemstad. Desde allí fue trasladada al aeropuerto de Hato, desde donde tomó un vuelo comercial con destino a Noruega.

Oslo, escenario habitual de negociaciones de paz y sede del Comité Nobel, ha recibido a Machado en un ambiente de discreción reforzada por diplomáticos y periodistas internacionales.

Agenda en Noruega

La propia organización del Premio Nobel indicó que María Corina Machado ofrecerá una rueda de prensa este jueves en Oslo. Antes, se reunirá a las 9:45 horas con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, con quien comparecerá posteriormente ante los medios.

La llegada de Machado a Noruega, coincidiendo con la ceremonia del Nobel, representa un gesto simbólico de resistencia en un momento crítico para la oposición venezolana tras las controvertidas elecciones de 2024 y la intensificación de la represión por parte del gobierno de Maduro.