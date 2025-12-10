El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ausentarse del último Pleno del año en el Congreso de los Diputados, una decisión que ha coincidido con la detención de la ex militante socialista Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. El jefe del Ejecutivo ha solicitado el voto telemático alegando su participación en una reunión internacional con líderes europeos.

La petición del voto telemático llegó a la Mesa del Congreso a las 18:40 horas, entregada personalmente, según fuentes parlamentarias. En el escrito, Sánchez justificó su ausencia por una reunión de la Coalition of the Willing, aunque un error tipográfico lo llevó a mencionar el encuentro como “Coalition of the Willin”.

En su solicitud, el presidente explicó: «Como Presidente del Gobierno de España, participo en la reunión internación de la ‘Coalition of the Willin’ con los primeros ministros europeos, que se celebra mañana jueves 11 de diciembre». No obstante, dicha reunión no figuraba en la agenda oficial de La Moncloa, y fue el Gobierno francés quien comunicó a última hora su convocatoria para abordar el apoyo a Ucrania.

La sombra de la detención de Leire Díez

La ausencia de Sánchez se ha producido pocas horas después de conocerse la detención de Leire Díez, antigua colaboradora de Santos Cerdán y figura clave en la organización interna del PSOE. Díez pasó varias horas retenida en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos por su presunta implicación en la adjudicación de contratos públicos bajo sospecha, dentro de una causa instruida por la Audiencia Nacional.

En la misma operación también fue detenido Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI.

La polémica podría haber generado incomodidad al presidente del Gobierno, que así evita responder en el Congreso a preguntas de la oposición sobre los casos que afectan al PSOE, desde esta nueva trama hasta las causas que salpican a su entorno, incluyendo la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, y el llamado caso Koldo.

Una ausencia en un día clave para el Gobierno

La falta de Sánchez se produce en un momento políticamente delicado: la Cámara Baja debe votar de nuevo la senda de déficit, una votación crítica para la preparación de los Presupuestos Generales del Estado. Junts mantiene dudas sobre su apoyo, al considerar que el Gobierno no ha cumplido aún los compromisos adquiridos durante la investidura.

La ausencia del presidente añade incertidumbre a una jornada marcada por el avance de las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista y las tensiones parlamentarias que condicionan la gobernabilidad.