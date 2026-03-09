Para garantizar la atención sanitaria continua en la Ciudad Autónoma, se han designado las oficinas de farmacia que cubrirán los turnos de guardia durante la jornada de hoy. Los ciudadanos que precisen medicamentos de urgencia fuera del horario comercial ordinario podrán acudir a los siguientes puntos:

Farmacias de Guardia por Zonas

Zona Centro: * Farmacia De La Pinta. Ubicada estratégicamente para dar cobertura al núcleo urbano principal.

Campo Exterior: * Farmacia Lobato. Encargada de atender a los residentes de las zonas periféricas y barriadas del campo exterior.

Servicio Nocturno

A partir del cierre de los turnos de tarde y durante toda la madrugada, el servicio de urgencia quedará centralizado en: