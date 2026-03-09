El público carga contra la estrategia de Mediaset de repetir el esquema de tramas amorosas de su otro reality estrella, señalando una preocupante falta de originalidad en el inicio de la edición.

La paciencia de los seguidores de Supervivientes 2026 ha llegado a su límite. Lo que debería haber sido el arranque de una nueva aventura en Honduras se ha convertido, a ojos de gran parte de la audiencia, en un déjà vu constante de La isla de las tentaciones. La incorporación de Almudena Porras, Darío y Borja a la dinámica del concurso ha desatado una oleada de críticas en redes sociales, donde los espectadores denuncian una fórmula agotada y una preocupante falta de frescura en el casting.

La repetición de una fórmula desgastada

La estrategia de la cadena es clara: utilizar rostros conocidos y tramas preconfiguradas para asegurar el gancho inicial. Sin embargo, el esquema utilizado es idéntico al de la pasada edición: un trío amoroso, un escenario de aislamiento (Playa Destino) y la prolongación de reproches que ya fueron consumidos por la audiencia en otro formato.

Si en el pasado el carisma de figuras como Montoya justificó la apuesta, la audiencia percibe ahora que los nuevos protagonistas carecen del mismo tirón. El espectador, que viene de consumir una sobredosis de personajes de La isla de las tentaciones en programas como GH Dúo, siente que se está produciendo un «empacho» televisivo. Como bien apunta el sentir popular en redes, la repetición del guion —con el anillo de pedida recuperado de una botella incluido— ha provocado un efecto rebote: «No queremos otra LIDLT, por favor, ¡centraos ya!», ha sido uno de los comentarios más repetidos.

Entre la trama forzada y la falta de credibilidad

El descontento no se limita únicamente a la presencia de los exconcursantes de La isla de las tentaciones. La audiencia también se muestra escéptica ante los comportamientos de otros participantes, como Álex Guita, cuyo primer robo de una lata de comida fue grabado con tal precisión técnica que muchos televidentes han puesto en duda la espontaneidad del momento, tildándolo de «papelón» orquestado.

La queja es unánime: el espectador se siente subestimado. Tras años de fidelidad, el público de Supervivientes reclama autenticidad frente a un reality que parece más preocupado por replicar el éxito de su «hermano menor» que por dejar que la supervivencia y la convivencia real sigan su curso natural.

El próximo martes, el programa vivirá un momento crucial: Almudena Porras deberá decidir si mantiene el culebrón en Playa Destino con Borja y Darío o si se integra con el resto de los supervivientes. La decisión será determinante no solo para el rumbo del concurso, sino para calmar —o avivar— el malestar de una audiencia que, por ahora, se muestra implacable con la dirección del programa.