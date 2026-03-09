La ciudad de Ceuta vuelve a ser escenario de una tragedia vinculada al fenómeno migratorio. Durante la tarde-noche de este domingo, la Guardia Civil ha procedido a la recuperación del cadáver de un joven que se encontraba flotando en la dársena, concretamente en la zona de poniente del Muelle de España.

Según informa El Faro de Ceuta, el hallazgo se produjo pasadas las 19:30 horas, momento en el que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia con la intervención de la Policía Portuaria y el Instituto Armado.

Detalles de la identificación

Aunque en los primeros instantes se barajó la posibilidad de que se tratara de un menor de edad, el Instituto Armado ha confirmado posteriormente que el fallecido es un joven marroquí de aproximadamente 23 años.

Dato relevante: El cuerpo fue hallado con ropa deportiva y portaba su documentación personal resguardada dentro de un globo, un método habitual para intentar preservar los papeles del contacto con el agua.

Balance trágico en 2026

Tras el levantamiento del cadáver y su traslado a la base del Servicio Marítimo en el puerto pesquero, el caso ha quedado bajo investigación judicial y forense. Este lamentable suceso eleva la cifra de fallecidos en contextos migratorios en la ciudad autónoma en lo que va de año:

10 víctimas mortales registradas en Ceuta en lo que va de 2026.

registradas en Ceuta en lo que va de 2026. El perfil de los fallecidos incluye tanto a personas de origen magrebí como subsahariano.

Las causas están asociadas principalmente a intentos de entrada por vía marítima o a través del perímetro fronterizo.

La Benemérita ha puesto en marcha la investigación pertinente para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.