La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la causa que investiga el rescate a la aerolínea Plus Ultra está marcando «el fin de una etapa». Belarra ha afirmado que ve al PSOE «políticamente agotado» y ha reconocido que, a medida que se conocen nuevos detalles sobre el caso, en su formación están «cada vez más preocupados».

Belarra ha realizado estas declaraciones ante los periodistas en el transcurso de una manifestación celebrada en Madrid en apoyo a los profesores de educación infantil. Durante su intervención, la líder de la formación morada ha insistido en que el escrito judicial «pinta feo», aunque ha vuelto a descartar de forma taxativa el apoyo de su partido a una eventual moción de censura liderada por el Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«La solución a la corrupción del PSOE no es la corrupción del PP, es una izquierda fuerte que no tenga ni un caso de corrupción, como Podemos», ha defendido la secretaria general.

Para reforzar esta postura, Belarra ha subrayado que su partido ha gestionado responsabilidades de gobierno a nivel estatal, autonómico y local, manteniendo «cero casos de corrupción en más de diez años de historia».

Descarte del concepto de ‘lawfare’

Al ser preguntada sobre si la imputación del expresidente Zapatero podría enmarcarse en un caso de lawfare (persecución judicial con fines políticos), la líder de Podemos ha declinado utilizar dicho término. Según ha argumentado, la gravedad y acumulación de presuntos casos de corrupción que salpican al Partido Socialista «nos han puesto muy difícil separar el grano de la paja».

No obstante, Belarra sí ha establecido una distinción sustancial entre este proceso llevado a cabo en la Audiencia Nacional y otros frentes judiciales abiertos: «El escrito del juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, no es el auto del juez Peinado [magistrado que investiga a Begoña Gómez]», ha matizado, concluyendo que la resolución firmada por Calama es un documento de peso que «nos preocupa y pinta muy feo».