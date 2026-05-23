BARCELONA.– Bad Bunny ha vuelto a demostrar por qué es el rey indiscutible de la música urbana global. El astro boricua incendió Barcelona este viernes por la noche en el concierto inaugural de su esperada gira española, ofreciendo una descomunal fiesta que no solo hizo vibrar el cemento del recinto, sino que se convirtió en una auténtica celebración de la identidad y el orgullo latino.

El espectáculo comenzó con un guiño de cercanía cultural: una enorme pantalla proyectó a unos jóvenes hablando sobre el concierto en una calle, expresándose en catalán, dejando claro desde el primer minuto que para el artista los idiomas y los contextos locales son importantes. Tras la introducción, el cantante apareció sobre un escenario diáfano y sencillo, estructurado como una plataforma limpia. Detrás, su banda vestida de rosa; al frente, él, luciendo un elegante traje color crema y gafas de montura dorada. Bad Bunny se quedó plantado unos segundos, inmóvil, asimilando el griterío atronador de una multitud que ya estaba completamente rendida a sus pies antes de que sonara la primera nota.

El estallido musical llegó cuando la banda comenzó a salsear y arrancaron los acordes de La Mudanza. A partir de ahí, la velada se convirtió en un viaje sonoro tan romántico como rítmico, donde el sonido orgánico de los instrumentos en directo cobró un protagonismo absoluto. El estadio entero bailó sonriente y cadencioso al encadenarse éxitos como Callaíta y Pitorro de coco, esta última introducida magistralmente con un solo de cuatro puertorriqueño que conectó de inmediato con las raíces de su isla natal.

El concierto transitó por la memoria musical latina, fusionando géneros con una naturalidad pasmosa: pop tropical en temas como Weltita, tintes de bolero en Turista, y un regreso a la salsa con trombones desatados en Baile inolvidable, momento que estuvo acompañado por una espectacular coreografía de luces que emanaban de las cámaras del público. No faltó la contundencia del dembow con la interpretación de Nuevayol.

La noche barcelonesa se despidió entre la emoción en mayúsculas, la piel de gallina de los asistentes y una energía desbordante. El arranque de la gira de Bad Bunny en España no pudo ser mejor: una noche donde la música urbana y las raíces latinas iluminaron con más fuerza que los propios focos del escenario.