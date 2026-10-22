MADRID — La trayectoria laboral y empresarial de Maricarmen Abascal —la mujer cuyo caso fue elevado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como símbolo en la lucha por el derecho a la vivienda— suma un nuevo capítulo tras salir a la luz revelaciones del Registro Mercantil sobre sus vínculos directos con el sector inmobiliario. Según la documentación del Registro Mercantil de Madrid, Abascal figuró durante años como administradora única y, posteriormente, como consejera de una sociedad dedicada de manera directa a la «inversión en inmuebles» y la «explotación de alquileres».

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La empresa mercantil en cuestión, denominada FIEBA SA, contaba con un relevante capital social y tenía como objeto explícito la adquisición, gestión patrimonial y arrendamiento de bienes inmuebles. En dicha mercantil, Maricarmen Abascal ocupó durante un dilatado periodo la máxima representación jurídica como administradora única, asumiendo facultades de gestión directa antes de pasar a integrar su Consejo de Administración junto a otros socios.

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Entramado de sociedades inmobiliarias

Los datos de los asientos registrales detallan además la evolución de la firma en la que participó Abascal. Tras su etapa en FIEBA SA, la estructura societaria derivó en absorciones y fusiones con otras entidades del sector inmobiliario, entre ellas JINUR SA y, posteriormente, BASCADI SA. Ambas corporaciones compartían idéntico objeto social: la inversión, comercialización y gestión patrimonial de bienes raíces.

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El análisis del histórico mercantil evidencia que en ninguna de las sociedades donde Abascal ejerció posiciones de poder administrativo constan actividades vinculadas al sector farmacéutico ni a puestos de auxilio en el ámbito público, aspectos que habían sido objeto de especulación previa sobre su pasado profesional.

Contradicción con el relato institucional

Estas revelaciones han generado un importante revuelo en el panorama político e informativo. Frente a la imagen proyectada por sectores políticos y el propio Gobierno nacional, que utilizaron la figura de Maricarmen como estandarte de la vulnerabilidad ante la crisis habitacional y los grandes tenedores, las actas del Registro Mercantil demuestran su pasado en puestos ejecutivos dentro de sociedades cuyo negocio principal era, precisamente, el arrendamiento y la inversión inmobiliaria.