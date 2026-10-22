MADRID — El exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, disfrutó durante 14 años de una vivienda de protección pública situada en el distrito de Salamanca de Madrid, una de las zonas más exclusivas y con los precios de alquiler más elevados de toda la capital.

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Según la información publicada, el exasesor principal de Pedro Sánchez se benefició de un inmueble de alquiler social cuyo coste era sensiblemente inferior a los precios de mercado de la zona, llegando a situarse aproximadamente un 50% por debajo de las rentas habituales de ese distrito madrileño.

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Acceso a la vivienda protegida y etapa en La Moncloa

El periodo en el que Redondo residió en este piso subvencionado abarca una década y media, prolongándose incluso durante los años en los que ejercía responsabilidades directas en el núcleo de poder del Ejecutivo central. La revelación de estas condiciones preferenciales ha generado un fuerte debate político sobre el uso y la adjudicación de los recursos públicos destinados a la protección oficial, situando al exalto cargo en el centro de la polémica habitacional.

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