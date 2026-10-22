MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el invitado estrella de la entrega de esta noche en ‘La Revuelta’, el exitoso programa de entretenimiento presentado por David Broncano en Televisión Española. La visita del jefe del Ejecutivo al plató del espacio nocturno promete convertirse en uno de los momentos televisivos de mayor repercusión mediática y política de la temporada.

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Horario y dónde ver la entrevista

La emisión de la entrevista se llevará a cabo dentro del horario habitual del espacio. El programa comenzará a partir de las 21:40 horas (franja peninsular), justo después del Telediario de La 1.

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Además de su emisión tradicional en abierto a través de La 1 de TVE, los espectadores e interesados que no dispongan de televisión en ese momento podrán seguir la intervención del presidente en directo o en diferido a través de la plataforma digital y de streaming gratuita RTVE Play, tanto desde dispositivos móviles como en ordenadores y Smart TVs.

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Un formato en el punto de mira político

La asistencia de Pedro Sánchez a un formato de entretenimiento de máxima audiencia como el de Broncano se produce en un momento clave de la agenda política nacional, marcado por la precampaña y los constantes debates parlamentarios. El cara a cara con el presentador y las habituales secciones imprevisibles del formato generan una enorme expectación sobre el tono y los temas que se abordarán durante la charla.