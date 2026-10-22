El presidente del Partido Popular combina la firmeza ideológica de la diputada con la moderación de Sémper en las listas para el 29-N bajo la premisa de que en la formación «caben todas las sensibilidades».

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Estrategia para frenar la fuga de votos hacia Vox

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado los primeros espadas que le acompañarán en la candidatura del Partido Popular por Madrid de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Cayetana Álvarez de Toledo ocupará el puesto número dos, mientras que Borja Sémper figurará en el número tres, configurando un tándem con el que Génova busca sintetizar las dos almas del partido.

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El ascenso de Álvarez de Toledo supone la confirmación de su retorno definitivo a la primera línea política. Su perfil combativo y de marcado calado ideológico se perfila como un ariete clave para recuperar al electorado fronterizo con Vox, un nicho estratégico donde los sondeos apuntan a una trasvase superior a 1,4 millones de votos hacia la formación de Santiago Abascal. Tras haber sido portavoz parlamentaria en la etapa de Pablo Casado y apartada posteriormente, su peso en el Grupo Popular ha ido en aumento progresivo bajo la dirección de Feijóo, resonando de nuevo entre los nombres para liderar la portavocía en la cámara.

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Un proyecto plural frente al modelo socialista

Por su parte, la inclusión de Borja Sémper en el tercer escalafón busca equilibrar la balanza hacia el ala de perfil más moderado y pactista, proyectando una imagen de centralidad. Desde la dirección nacional han querido enfatizar el valor de esta convivencia de estilos:

«El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos. Las diferencias en el PP no se combaten, se respetan», han trasladado fuentes de la dirección de Génova.

Con esta estructura en la lista por Madrid, Feijóo contrapone su modelo al del PSOE, reivindicando una «España sin muros» capaz de aglutinar a ciudadanos de diversos matices bajo una misma candidatura presidencial.