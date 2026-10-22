El líder del Partido Popular presenta en Sevilla su plan nacional de vivienda para las elecciones del 29-N, en el que proyecta la construcción de un millón de inmuebles y profundas rebajas fiscales para jóvenes y propietarios.

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Compromiso legislativo y medidas contra la okupación

Durante un acto en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo ha situado la vivienda como el principal problema social de España y el eje central de su propuesta electoral. El candidato popular ha anunciado que, en caso de alcanzar La Moncloa, aprobará un paquete de tres leyes clave en sus primeros 100 días de mandato:

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Ley contra la Okupación: Diseñada para permitir desalojos expres en un plazo máximo de 48 horas. Ley del Suelo: Orientada a agilizar el desarrollo urbanístico. Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal: Para dotar de mayor seguridad jurídica a las comunidades de vecinos.

Además, para acelerar la edificación, el PP propone aplicar el silencio administrativo positivo a los 90 días, otorgando licencias automáticas si los Ayuntamientos no responden en dicho plazo.

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Un millón de viviendas y exenciones fiscales para jóvenes

Feijóo ha fijado como objetivo de legislatura la construcción de un millón de viviendas, asegurando que la falta de oferta y la subida de precios exigen “revertir el fracaso” de la gestión actual. Para incentivar el mercado, ha anunciado un ambicioso paquete fiscal:

Incentivos a jóvenes (menores de 40 años): Cero impuestos en la compra de la primera vivienda (rebaja del 60% del IVA e ITP) y avales de hasta el 100%. Opción de aplazar impuestos durante la vigencia de la hipoteca. Un ahorro estimado de hasta 25.000 euros para compras de precio medio.

Beneficios para propietarios: Bonificaciones fiscales a los arrendadores que mantengan sus contratos de alquiler por un mínimo de tres años y limiten las subidas de precio por debajo del IPC.



El modelo andaluz como referencia

Acompañado por Juanma Moreno, la dirección del PP andaluz y la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, Feijóo ha reivindicado el «modelo andaluz» como la hoja de ruta a seguir a nivel nacional, destacando las más de 182.000 viviendas impulsadas en la región.

El líder de la oposición ha asegurado que su primera medida tras tomar posesión será convocar una Conferencia de Presidentes dedicada íntegramente a pactar un Plan Nacional de Vivienda, comprometiéndose públicamente a no pedir el voto en cuatro años si no cumple con sus compromisos en esta materia.