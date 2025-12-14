A menos de una semana del inicio de la Copa Africa de Naciones 2025 (AFCON), Marruecos intensifica sus últimos preparativos para recibir a las selecciones y aficionados de todo el continente en una de las ediciones más esperadas del torneo continental. El campeonato arrancará oficialmente el 21 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 18 de enero de 2026, cuando se dispute la final en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Las autoridades marroquíes han asegurado que todas las instalaciones deportivas, aeropuertos y servicios logísticos están preparados para el flujo de equipos, delegaciones y seguidores. Las infraestructuras aeroportuarias, en particular, han sido reforzadas para gestionar el aumento de tráfico internacional previsto con motivo del torneo.

El torneo, que cuenta con 24 selecciones divididas en seis grupos, verá al país anfitrión enfrentarse en el partido inaugural contra Comoras en Rabat, en lo que se espera sea un ambiente festivo de apertura para la competición.

Organización y expectativas

Marruecos busca no solo albergar una competencia deportiva de alto nivel, sino también demostrar su capacidad logística y organizativa al mundo. Los preparativos incluyen un sistema de gestión digital de entradas, mejoras en la red de transporte interno y la modernización de estadios e instalaciones de entrenamiento.

Además, la nación norteafricana está apostando por un ambiente inclusivo para los fans, con paquetes de viaje y tarifas aéreas reducidas para simpatizantes de diversas selecciones africanas. La Federación Marroquí de Fútbol y los organizadores locales esperan que esta edición supere récords de asistencia y participación, consolidándose como una de las más memorables de la historia del torneo.

Retos y expectativas deportivas

En lo deportivo, Marruecos afronta el torneo como uno de los principales favoritos, apoyado por su condición de anfitrión y una generación de jugadores con experiencia internacional. Sin embargo, la competencia será intensa, con selecciones tradicionales como Egipto, Nigeria, Argelia, Camerún o Senegal en busca del trofeo más codiciado del fútbol africano.

Con el reloj avanzando hacia el inicio del campeonato, los últimos detalles organizativos —desde la llegada de delegaciones hasta los partidos amistosos finales de preparación— ponen de manifiesto el compromiso de Marruecos por ofrecer una Copa África memorable para el continente y para el deporte rey en África.