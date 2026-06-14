La selección dirigida por Ronald Koeman se estrena en la Copa del Mundo este domingo a las 22:00 horas ante el combinado nipón en el primer encuentro del Grupo F

El Mundial 2026 continúa con el desarrollo de su calendario oficial y presenta en la primera jornada del Grupo F uno de los enfrentamientos más atractivos y equilibrados de toda la fase inicial del torneo. Las selecciones de Países Bajos y Japón miden sus fuerzas en un compromiso de máxima exigencia que servirá para calibrar el potencial de ambos conjuntos. El equipo neerlandés inicia su andadura en la cita mundialista frente a un bloque asiático que destaca por su orden táctico y su velocidad, cualidades con las que buscará comprometer a una de las favoritas del grupo.

Fecha y hora del partido entre Países Bajos y Japón en el Mundial 2026

El encuentro correspondiente a la jornada inaugural del Grupo F entre la ‘Oranje’ y el combinado nipón se disputará este domingo 14 de junio de 2026. Para los aficionados que sigan el torneo desde España, la hora oficial de inicio del choque está fijada para las 22:00 horas en el horario peninsular y de las Islas Baleares. Por su parte, los espectadores que sintonicen la señal en directo desde la comunidad autónoma de las Islas Canarias deberán tener en cuenta que el pitido inicial se producirá a las 21:00 horas.

El escenario designado para este estreno mundialista es el Dallas Stadium, instalación conocida como AT&T Stadium, situada en la localidad de Arlington, en el estado de Texas. Atendiendo a la diferencia horaria con respecto a los Estados Unidos, el balón comenzará a rodar a las 15:00 horas del mediodía en la hora local del estadio. Este horario de tarde obligará a los jugadores de ambos planteles a dosificar el desgaste físico para afrontar el partido bajo las exigentes condiciones del clima veraniego del territorio estadounidense.

Canales de televisión y retransmisión en directo del encuentro en España

A diferencia de otros compromisos emitidos por la televisión pública, la plataforma encargada de llevar las imágenes de este duelo a las pantallas en España de forma oficial es DAZN. Los aficionados al fútbol internacional que deseen seguir la evolución de este cruce de la fase de grupos necesitarán disponer de una suscripción activa a DAZN España, la cadena de televisión que cuenta con la emisión de los partidos correspondientes a este campeonato internacional.

La cobertura planificada por la plataforma de streaming y televisión de pago arrancará minutos antes del inicio del choque. La retransmisión televisiva en directo incluirá el análisis detallado de los onces iniciales de Ronald Koeman y del seleccionador japonés, así como el seguimiento de todo el ambiente previo que acontezca sobre el césped del Dallas Stadium antes de que comience el tiempo reglamentario de juego.