El combinado sudamericano y el conjunto africano inician su andadura en la Copa del Mundo este domingo a las 00:00 horas en un encuentro clave por el liderato del Grupo C

Las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentan este domingo 14 de junio a las 00:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en el partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro, encuadrado en el Grupo C de la cita mundialista, tendrá como escenario el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, una instalación que además ha sido designada para acoger la gran final de la competición el próximo 19 de julio. Ambos conjuntos están destinados a competir por la primera posición de un grupo en el que también figuran los combinados de Escocia y Haití, esta última de regreso a una fase final tras más de medio siglo de ausencia. Por este motivo, el choque de estreno se presenta fundamental de cara a las aspiraciones de liderato de las dos escuadras.

Brasil inicia el camino hacia la sexta estrella en fase de adaptación

El combinado de Brasil acude a la cita con el objetivo histórico de alcanzar su sexto campeonato del mundo. No obstante, el equipo atraviesa un periodo de transición bajo las órdenes del italiano Carlo Ancelotti, el primer director técnico extranjero en la historia de la selección absoluta brasileña. Tras una sucesión de entrenadores iniciada con la marcha de Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, Ancelotti asumió el cargo avalado por su trayectoria en los principales clubes europeos. Aunque su llegada frenó una dinámica de resultados negativos, los registros acumulados en sus primeros diez encuentros muestran un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

La principal debilidad de la escuadra sudamericana reside en la parcela defensiva, tras haber encajado un total de diez goles en sus últimos siete compromisos. Estos tantos se distribuyen en los partidos disputados frente a Japón (3), Túnez (1), Francia (2), Croacia (1), Panamá (2) y Egipto (1), habiendo conseguido mantener la portería a cero únicamente en el enfrentamiento contra Senegal. En el apartado ofensivo, las bandas se perfilan como el principal argumento de la ‘verdeamarela’, ocupadas por dos futbolistas con experiencia en el fútbol español: Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, y Raphinha, integrante de la plantilla del Barcelona. El foco de la convocatoria se ha centrado en Neymar, citado de forma sorpresiva tras no disputar minutos con la absoluta desde octubre de 2023 debido a una lesión. El atacante no pudo participar en los duelos amistosos preparatorios ante Panamá y Egipto, por lo que su presencia en el debut frente a los africanos es una seria duda.

Marruecos busca consolidarse en la elite internacional

La selección de Marruecos afronta la competición con el propósito de refrendar las semifinales alcanzadas en la pasada Copa del Mundo, donde se convirtió en el primer combinado africano en superar la barrera de los cuartos de final tras eliminar a España y Portugal. El bloque marroquí llega al torneo tras obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y proclamarse campeón de la Copa de África el pasado mes de enero por una decisión administrativa tras una polémica final frente a Senegal. En la dirección técnica, Mohamed Ouahbi —quien se proclamó campeón del mundo en categoría sub-20 en octubre de 2025— sustituyó el pasado mes de marzo a Walid Regragui en el banquillo.

El plantel cuenta con una presencia mayoritaria de futbolistas que compiten en las principales ligas de Europa, incluyendo los campeonatos de España, Francia y Países Bajos. El equipo está capitaneado por el lateral del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, secundado por extremos veloces como Brahim Díaz, del Real Madrid, y por el centrocampista Neil El Aynaoui, procedente de la Roma. Bajo los palos se mantiene Yassine Bounou ‘Bono’ como guardameta titular. La preparación del torneo ha estado condicionada por las lesiones de última hora de Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd, quienes abandonaron la concentración de la selección y fueron sustituidos por Amine Sbai y Marwane Saadane.

Esta será la segunda ocasión en que ambas selecciones se midan en una Copa del Mundo. El único precedente en este torneo se remonta a la fase de grupos de Francia 1998, donde Brasil se impuso por tres goles a cero en un partido que supuso el estreno goleador en los mundiales de Ronaldo y Rivaldo. El enfrentamiento más reciente entre ambos países tuvo lugar en marzo de 2023, en un partido amistoso celebrado en Túnez que concluyó con victoria para el conjunto de Marruecos por dos goles a uno.

Horario y dónde ver por televisión el partido del Grupo C

El encuentro del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Marruecos se emitirá en directo este domingo 14 de junio a partir de las 00:00 horas (hora peninsular española). Los aficionados podrán seguir la retransmisión televisiva a través de La 1 de RTVE. Asimismo, el partido estará disponible en streaming en abierto por medio de la plataforma digital RTVE Play, que incluirá una opción de narración alternativa en catalán. El desarrollo del choque y la información de última hora también se podrán seguir por radio mediante la emisión de RNE y a través del seguimiento minuto a minuto en el portal web RTVE.es.