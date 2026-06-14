El combinado germano y la selección caribeña se enfrentan este domingo a las 19:00 horas en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos

El Mundial 2026 continúa con el desarrollo de su calendario y presenta en la primera jornada de la fase de grupos un enfrentamiento completamente inédito dentro del Grupo E. La selección de Alemania, que figura de forma habitual entre los equipos favoritos de la competición, inicia su andadura en la Copa del Mundo midiéndose al combinado de Curazao. La selección caribeña afronta este compromiso con el objetivo de buscar un resultado histórico en lo que supone su debut absoluto en la fase final del torneo internacional.

Fecha y hora del partido entre Alemania y Curazao en la Copa del Mundo

El encuentro entre las selecciones de Alemania y Curazao, enmarcado en el estreno del Grupo E de la Copa del Mundo, se disputará este domingo 14 de junio de 2026. Para los aficionados que sigan el evento desde el territorio español, el horario oficial del inicio del choque está fijado para las 19:00 horas en el horario peninsular y de las Islas Baleares. Por su parte, los espectadores que sintonicen la retransmisión desde la comunidad autónoma de las Islas Canarias deberán tener en cuenta que el pitido inicial se producirá a las 18:00 horas debido a la diferencia horaria.

El escenario designado para albergar este enfrentamiento es el Houston Stadium, instalación conocida históricamente como NRG Stadium, ubicada en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Atendiendo a la diferencia horaria con respecto a los Estados Unidos, los futbolistas saltarán al terreno de juego a las 12:00 horas del mediodía en la hora local. Este factor climatológico derivado del horario del almuerzo en Texas puede resultar determinante en el rendimiento y en el despliegue físico de ambos conjuntos sobre el césped.

Canales de televisión y dónde ver el Alemania contra Curazao en directo en España

Los aficionados al fútbol internacional en España dispondrán de una cobertura completa para seguir las evoluciones de este cruce mundialista de forma gratuita, sin necesidad de recurrir a plataformas de televisión con suscripciones de pago. Los derechos de retransmisión del encuentro de fútbol están totalmente cubiertos en abierto por la corporación pública de Radio y Televisión Española.

De este modo, el partido en directo se podrá ver en televisión a través de los canales de RTVE. La emisión en riguroso directo se ofrecerá mediante su canal principal, La 1, o alternativamente a través de la parrilla de Teledeporte. La cobertura planificada por el ente público de televisión asegurará a los espectadores una retransmisión que incluirá la narración en castellano, un análisis previo al inicio del choque y las entrevistas a pie de campo con los protagonistas una vez se decrete el pitido final del partido.