La borrasca ‘Emilia’ provocó una de las noches más difíciles que se recuerdan en las conexiones marítimas del Estrecho. El buque Ciudad de Mahón, de la naviera Baleària, que había partido de Algeciras con destino a Ceuta, tuvo que abortar la travesía por motivos de seguridad y regresar al puerto de origen de madrugada. El incidente se saldó con daños materiales en vehículos de la bodega y una larga noche de incertidumbre para los pasajeros, según informa El Faro de Ceuta.

Travesía abortada y daños en vehículos

El buque, que zarpó con retraso debido a las condiciones adversas, tuvo que darse la vuelta en plena travesía tras ser golpeado por el fuerte temporal. El mal estado de la mar obligó al capitán a regresar a Algeciras, prolongando la pesadilla para los pasajeros que ya llevaban horas esperando para embarcar.

La situación se complicó aún más a la llegada, ya que el Ciudad de Mahón no pudo atracar de inmediato, forzando a los pasajeros a permanecer a bordo hasta pasada la medianoche, cuando finalmente se les ofreció la opción de desembarcar o aguardar con comida.

El peor momento se vivió cuando el buque atracó finalmente, alrededor de las tres y media de la madrugada. Los pasajeros que accedieron a la bodega confirmaron que varios vehículos habían sufrido daños de consideración como consecuencia de los movimientos extremos del barco durante el temporal.

Un domingo marcado por las cancelaciones

La jornada de hoy domingo sigue marcada por la inestabilidad en el Estrecho. La información oficial del Puerto de Algeciras confirma varias cancelaciones en las salidas con destino a Ceuta:

• Cancelaciones FRS: Salidas a las 10:30, 13:30, 17:00, 20:00 y 23:00.

• Cancelaciones Armas-Trasmediterránea: Salidas de las 11:30 y 21:00.

Otras conexiones de Baleària programadas para la tarde (13:00, 14:00, 15:00, 16:00 y 20:30) permanecen pendientes de la evolución del estado de la mar. La incertidumbre es la nota dominante para los pasajeros varados en Algeciras, a la espera de que el temporal amaine y se normalice el tráfico marítimo.