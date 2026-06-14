El conjunto boquerón y la escuadra indálica se enfrentan este domingo a las 21:00 horas en el Estadio La Rosaleda en el partido de ida por la última plaza en la máxima categoría

La temporada de LALIGA HYPERMOTION 2025/26 afronta su desenlace definitivo con la celebración de la final del playoff de ascenso. Las selecciones de Málaga y Almería se miden en una eliminatoria determinante donde se encuentra en juego la última plaza disponible para competir en la Primera División del fútbol español. El primer encuentro de este cruce decisivo tendrá lugar en territorio andaluz, un escenario donde ambos conjuntos buscarán encarrilar un billete hacia la máxima categoría nacional.

Trayectoria del Málaga y el Almería en las semifinales del playoff

El Málaga afronta este compromiso consolidado como una de las grandes revelaciones del campeonato actual. El conjunto boquerón ha logrado acceder a la ronda definitiva tras superar en las semifinales a Las Palmas, en una eliminatoria que confirmó el estado de forma del cuadro malacitano. La plantilla dirigida por su cuerpo técnico intentará aprovechar el factor campo en este compromiso inicial para obtener una ventaja de cara al partido de vuelta.

Por su parte, el Almería llega a la cita tras haber protagonizado una remontada en la ronda previa. La escuadra indálica consiguió dar la vuelta a su eliminatoria de semifinales frente al Castellón, un resultado que le otorgó el derecho a disputar esta final por el ascenso. El bloque almeriense acude con la intención de mantener la dinámica competitiva mostrada en su último encuentro y contrarrestar el ambiente que se registrará en el feudo rival.

Horario y cuándo se juega el partido en el Estadio La Rosaleda

El partido de ida de la final del playoff de LALIGA HYPERMOTION entre el Málaga y el Almería se disputará este domingo 14 de junio. El horario oficial fijado para el inicio del enfrentamiento en España son las 21:00 horas (horario peninsular español).

El escenario que albergará este primer duelo andaluz será el Estadio La Rosaleda, ubicado en la comunidad autónoma de Andalucía, España. Se prevé que la instalación presente una alta asistencia de aficionados para presenciar un partido que se antoja decisivo en el devenir de la eliminatoria por la última plaza de ascenso a la Primera División.

Dónde ver en directo por televisión el Málaga contra Almería

Los seguidores del fútbol nacional que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo dispondrán de una cobertura televisiva en España. El partido de fútbol entre el Málaga y el Almería, correspondiente a la ida de la final del playoff de LALIGA HYPERMOTION 2025/26, se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN. La señal televisiva ofrecerá la retransmisión íntegra de todo lo que suceda sobre el terreno de juego andaluz desde minutos antes de que ruede el balón.