Israel Aerospace Industries prepara la venta a Marruecos de misiles balísticos LORA, capaces de alcanzar objetivos situados a unos 500 kilómetros, según informa el periódico israelí Calcalist.

Lee tambien: Viajar a Marruecos sin avisar al SEPE le cuesta el paro

Marruecos reforzará su capacidad militar con la adquisición de misiles balísticos LORA a Israel Aerospace Industries (IAI), dentro de la cooperación en defensa que mantienen ambos países.

PUBLICIDAD

Según la información publicada por el periódico israelí Calcalist, IAI está cerrando un contrato para suministrar al reino alauí este sistema de ataque de precisión y largo alcance.

Lee tambien: Amnistía Internacional destapa una red ilegal de espionaje vinculada a Marruecos

Los misiles LORA pueden alcanzar objetivos situados a una distancia aproximada de 500 kilómetros y pueden lanzarse desde plataformas terrestres, buques de guerra o aeronaves.

El sistema, probado por primera vez en 2017, está diseñado para atacar objetivos estratégicos y posiciones fijas de alto valor militar. Los misiles pueden incorporar ojivas con un peso de entre 400 y 600 kilogramos.

Israel Aerospace Industries está exhibiendo este sistema en el Salón Aeronáutico de Marrakech 2026, celebrado en la base de la Real Fuerza Aérea de Marrakech. En esta edición participan por primera vez ocho empresas israelíes del sector de la defensa.

La posible adquisición se enmarca en una cooperación militar más amplia entre Marruecos e Israel. Según Calcalist, las exportaciones israelíes de material de defensa al país norteafricano han superado los 2.000 millones de dólares desde comienzos de la década.

PUBLICIDAD

Los datos citados del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) sitúan a Israel como el tercer proveedor de armas de Marruecos, por detrás de Estados Unidos y Francia.

Marruecos ya ha adquirido otros sistemas militares israelíes, entre ellos misiles de precisión y sistemas PULS de Elbit Systems, así como el sistema de defensa aérea Barak MX, desarrollado por IAI.

Además, medios extranjeros han informado previamente de la compra por parte del reino de un satélite espía a la misma compañía israelí por aproximadamente 1.000 millones de dólares.

La nueva operación supondría, por tanto, otro paso en el refuerzo de la cooperación militar entre Rabat e Israel y en la incorporación de sistemas israelíes a las Fuerzas Armadas marroquíes.