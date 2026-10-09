El Banco de España advierte de que el crecimiento del gasto neto computable podría superar el 7% en 2026, por encima de los límites previstos en el Plan Fiscal, mientras revisa al alza sus previsiones de inflación.

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El Banco de España ha advertido de que España podría incumplir las reglas fiscales europeas si se mantienen las actuales previsiones de gasto público. Según su último informe trimestral, el crecimiento del gasto neto computable podría superar el 7% en 2026, frente al 4,8% registrado en 2025.

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En términos acumulados desde 2023, el incremento se aproximaría al 17%, cuatro puntos por encima del umbral establecido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

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El organismo mantiene para este año una previsión de crecimiento del PIB del 2,6%, la misma tasa registrada en 2025, mientras que para 2027 espera un avance del 2,2%.

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Al mismo tiempo, revisa al alza sus estimaciones de inflación. El índice general se situaría en el 3,9% en 2026 y en el 3,7% en 2027. El Banco de España atribuye esta evolución al encarecimiento de la energía, las disrupciones en los mercados energéticos y la persistencia de las presiones inflacionistas en los servicios.

La inflación general pasó del 3,5% en abril al 5% en septiembre, según el indicador adelantado del INE citado en el informe. La inflación energética alcanzó una tasa interanual del 22% en septiembre, después de aumentar 15 puntos desde abril.

El supervisor también señala el crecimiento del crédito al consumo, que mantiene tasas interanuales superiores al 10% desde septiembre de 2025 y representó en agosto el 16,9% de la financiación crediticia de los hogares.

En materia presupuestaria, el Banco de España prevé que el déficit de las Administraciones Públicas alcance el 2,6% del PIB en 2026 y el 2,2% en 2027. La estimación para este año empeora respecto a las anteriores previsiones por el coste de las medidas adoptadas frente al encarecimiento energético y una evolución del gasto más expansiva.

La deuda pública, sin embargo, reduciría su peso sobre el PIB gracias al crecimiento nominal de la economía. El organismo calcula una ratio del 98,5% en 2026 y del 96,2% en 2027, aunque el volumen de endeudamiento se mantiene por encima de los 1,76 billones de euros.