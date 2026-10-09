Felipe VI pernoctará en Ceuta el próximo martes 13 de octubre y se convertirá en el primer jefe de Estado que pasa la noche en la ciudad autónoma durante la actual etapa democrática, según fuentes de Zarzuela.

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La visita de los Reyes a Ceuta tendrá un componente histórico añadido. Felipe VI dormirá en la ciudad el próximo martes 13 de octubre, una decisión que le convertirá en el primer jefe de Estado que pernocta en Ceuta durante la democracia.

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Será además la primera visita de Felipe VI a la ciudad autónoma desde su proclamación como Rey en 2014. Don Felipe y doña Letizia llegarán a Ceuta el día posterior a la celebración del 12 de octubre y permanecerán hasta la mañana siguiente, cuando se desplazarán a Melilla.

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El precedente más reciente de una visita de la Corona se produjo en noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y doña Sofía estuvieron en Ceuta. En aquella ocasión, los Reyes regresaron a la Península y durmieron en Málaga antes de continuar al día siguiente hacia Melilla.

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La visita del próximo martes comenzará a las 12.30 horas. Los Reyes acudirán en primer lugar al Ayuntamiento, donde serán recibidos por las autoridades locales y mantendrán una reunión de trabajo con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas.

Durante este acto recibirán las llaves de la ciudad y saludarán a los miembros del Consejo de Gobierno.

La agenda continuará a las 16.45 horas con una visita al colegio Vicente Aleixandre. Posteriormente, a las 18.00 horas, Felipe VI y doña Letizia acudirán al cementerio de Sidi Embarek para participar en un acto ecuménico en memoria de las personas que perdieron la vida en el mar durante los días 30 y 31 de julio.

La jornada finalizará en el Parador de Ceuta. A partir de las 19.00 horas, los Reyes mantendrán un encuentro con representantes de la sociedad ceutí y está previsto que Felipe VI pronuncie unas palabras alrededor de las 19.30 horas.

Después de este último acto, los Reyes pasarán la noche en Ceuta. El miércoles 14 viajarán por la mañana a Melilla, donde continuarán su agenda institucional.

La pernocta marca una diferencia respecto a visitas anteriores de la Corona. En 1927, Alfonso XIII y Victoria Eugenia pasaron la noche en el acorazado Jaime I, fondeado en Ceuta, mientras que Alfonso XII también durmió en el barco que lo trasladó hasta la ciudad durante su visita de 1877.